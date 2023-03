Réunion publique salle Paul Gauguin Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Réunion publique salle Paul Gauguin, 30 mars 2023, Orléans. Réunion publique Jeudi 30 mars, 18h30 salle Paul Gauguin gratuit, sans inscription Virginie MARCHAND, adjointe au Maire déléguée pour les quartiers, et Béatrice BARRUEL, adjointe au Maire déleguée à l’urbanisme, vous invitent à une réunion de présentation par le promoteur, d’un projet de construction d’un collectif de 57 logements. salle Paul Gauguin 36bis avenue de Saint Mesmin Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

