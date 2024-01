GUILLAUME BATS SALLE PAUL GARCIN Lyon, samedi 23 mars 2024.

Dark Smile Productions et Sans culottes en accord avec « l’Espace Gerson » présentent Guillaume Bats « Inchallah »Notre-Dame a brûlé, pas lui ! La gargouille la plus drôle de Paris descend de la cathédrale pour monter une nouvelle fois sur scène et jouer son nouveau spectacle le temps des réparations. Auteurs : Guillaume Bats et Jeremy Ferrari Mise en scène : Jeremy Ferrari

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69