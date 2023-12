Le livre de la jungle – par le Trio Journal Intime – Panno’Kids Salle Paul Fort Nantes, 24 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-24 17:00 – 17:55

Gratuit : non 6 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Élevé dans la jungle par une famille de loups, protégé par l’ours Baloo et la panthère Bagheera, le jeune Mowgli doit craindre le tigre Shere Khan qui rôde… Pour composer la folle partition de sa fantaisie musicale, la fanfare de poche Journal Intime s’est inspirée de la bande sonore du chef-d’œuvre de Walt Disney.Misant sur la force évocatrice de la musique, le trio cuivré s’aventure dans la jungle, rejoint par un chef d’orchestre et danseur facétieux qui a bien du mal à rester à son pupitre, et par un musicien-bruiteur capable de faire chanter les coquillages. Suivant les péripéties du petit homme, les personnages et les évocations du roman de Kipling s’animent avec une fantaisie épique à faire pâlir les étoiles de Broadway. Les notes joyeuses tombent du ciel, tout comme les lianes, les feuilles et les bananes… Rejoignez la patrouille des éléphants qui chemine vers cette fête endiablée. Il en faut peu pour être heureux ! > Frédéric Gastard : saxophone basse / Sylvain Bardiau : trompette / Matthias Mahler : trombone / Florent Hamon : danse, jeu / Nicolas Gastard : percussions, performance Jeune public à partir de 6 ans Durée : 55 min. dans la salle Paul FortOuverture des portes à 16h30 – Concert à 17h

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000