Gratuit : non 35 € Billetterie en ligne : ticketmaster.fr Renseignements et location par téléphone au 06 83 61 24 88 Comédie de Laurent Ruquier. Dans la clinique du docteur Jouvence, les femmes célèbres ou anonymes se bousculent pour se faire refaire le nez, les seins, la bouche ou les hanches… L’arrivée d’une nouvelle secrétaire et la jalousie de Mme Jouvence ne vont rien arranger au monde de la chirurgie esthétique. avec Valérie Bègue, Laurent Petitguillaume, Geneviève Gil, Claire Conty, Elisabeth Frémondière, Anne-Victoire Olivier Mise en scène : Anthony Marty Dans le cadre des Samedis Nantais du Boulevard et de l’Humour Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Salle Paul Fort
Adresse 9 Rue Basse Porte
Ville Nantes
Departement Loire-Atlantique

