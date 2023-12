Steve Coleman & Five Elements – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, 15 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 21:00 –

Plein : 25 € / Réduit : 22 € / Petit Chat Fidèle : 20 € / Très Réduit : 12 €

Concert. Musicien à la personnalité charismatique, Steve Coleman fait partie de l’histoire du jazz tant il a su tracer un sillon unique et reconnu par tous. Il est non seulement l’une des voix les plus originales apparues sur le saxophone alto depuis des décennies, mais également un chef de file dont les concepts, tant sur le plan de l’improvisation que de la composition, ont largement fertilisé le champ du jazz. Il a, depuis les débuts de sa carrière, suivi sa propre voie, refusant les étiquettes de styles et de genre. Co-fondateur au milieu des années 1980 du mouvement M-BASE (Macro­ Basic Array of Structured Extemporization), où l’intelligence soul croisait la recherche, sa conception de l’harmonie, son travail des rythmiques, ainsi que son intégration du funk et du hip hop, ont influencé un grand nombre de groupes actuels. > Steve Coleman : saxophone alto / Jonathan Finlayson : trompette / Rich Brown : basse électrique / Sean Rickman : batterie Concert dans la salle Paul FortOuverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000