Nantes MAISSIAT SALLE PAUL FORT Nantes, 15 février 2024, Nantes. Silhouette longiligne ponctuée d’un indévissable chapeau, Maissiat donne également une leçon de style dans ses chansons, précipités de mélancolie lumineuse.La douce mélancolie qu’elle insuffle fait penser à Françoise Hardy et le canevas chant-piano de ses chansons somme toute pop, à Véronique Sanson. Découverte avec Tropiques en 2013, Maissiat poursuit sa cartographie romantique des sentiments avec Delta. Axé encore plus que les précédents sur ce piano appris jeune (mais sans passer par le conservatoire), ce troisième album se décline en un vrai spectacle. Dans une scénographie épurée, plusieurs claviers font face à l’instrument de prédilection de Maissiat. Qu’elle joue pour accompagner sa voix claire mais drapée de mélancolie, tout en s’autorisant des pauses parlées pour raconter l’histoire des morceaux.Amandine Maissiat : chant, pianoMathieu Geghre : machines

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30
SALLE PAUL FORT
9 RUE BASSE-PORTE
44000 Nantes

