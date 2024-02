Concerts éphémères – Festival Les Zef et Mer Salle Paul Fort Nantes, dimanche 11 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-11 14:30 – 18:30

Gratuit : non Participation libre

Le Festival Les Zef et Mer vous invite à découvrir les nouveautés de la scène bretonne. 14h30 – 14h40 – Baz valan : Lukaz Nedeleg14h45 – 15h05 – Descofar15h10 – 15h30 – Per Vari Kervarec duoPause15h55 – 16h05 – Baz valan : Lukaz Nedeleg16h10 – 16h30 – Tek Mao16h35 – 16h55 – Jean-Luc Thomas & Gab FaurePause17h25 – 17h35 – Baz valan : Lukaz Nedeleg17h40 – 18h00 – Rozètt18h10 – 18h30 – Endro

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

https://www.leszefetmer.bzh/11-fevrier-nantes