Sélène Saint-Aimé : New Orleans Creole Songs – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, 7 février 2024 20:00, Nantes.

2024-02-07

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

C’est une des révélations jazz des dernières années, une jeune contrebassiste et chanteuse qui s’ancre dans sa culture créole et africaine. Formée à New York auprès des plus grands (Steve Coleman ou Ron Carter), Sélène Saint-Aimé a imposé sa patte dès son premier album, « Mare Undarum », aux cuivres chauds, cordes frappées et percussions qui groovent. Son second, « Potomitan », auréolé d’une Victoire du jazz en 2021, a confirmé son swing aux accents caribéens, ses textes poétiques et son goût pour une musique aux horizons élargis. La preuve avec ce nouveau set très influencé par sa résidence à La Nouvelle-Orléans où elle a creusé un peu plus la question des origines musicales et des métissages. Sélène Saint-Aimé en est revenue chargée d’un jazz qui mélange, dévie et pulse sacrément. > Sélène Saint-Aimé : contrebasse, chant, poésie / Steve Lands : trompette / Gladney : saxophone ténor / Miles Lyons : trombone, sousaphone / Shea Pierre : piano / Alfred Jordan Jr : batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000