PapaSSS Salle Paul Fort Nantes, 3 février 2024, Nantes.

2024-02-03

Horaire : 20:30

Gratuit : non 35 € Billetterie en ligne : ticketmaster.fr Renseignements et location par téléphone au 06 83 61 24 88

Comédie de Nadège Méziat Ludmila, 41 ans, 5 enfants, a trois papas dont elle ignorait encore l’existence 4 ans auparavant. S’ils n’ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu et prennent leur rôle de père très au sérieux. Alors, quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un homme de leur âge qu’elle ne connaît que depuis 2 mois, l’accueil réservé à ce futur « gendre » va être des plus mitigé. Mais se retrouver en garde à vue… ça, ils ne l’avaient pas prévu… avec Edouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Mézia, Bernard Fructus Mise en scène : Christian Vadim Dans le cadre des Samedis Nantais du Boulevard et de l’Humour

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.samedisnantais.fr/