Marc Ribot, Ceramic Dog – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, 31 janvier 2024, Nantes.

2024-01-31

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 21 € / Réduit : 19 € / Petit Chat Fidèle : 17 € / Très Réduit : 10 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

Marc Ribot a développé une approche très personnelle de l’instrument, inquiète et décalée, qui en fait l’une des personnalités centrales de la scène du jazz dite « downtown » new-yorkaise.Le cheminement musical du guitariste est aussi tortueux qu’éclectique. Son art du détournement, de la synthèse et de la réappropriation du jazz, du punk, du rock, du blues et des musiques improvisées est définitivement magistral. Marc Ribot a tout simplement inventé la guitare déviante, passant de la tronçonneuse à tympan à la caresse du nylon, sans perdre le fil forcément rouge et dénudé de son inspiration. C’est une question de style et de tempérament pour ce perturbateur sans doctrine, aussi solide connaisseur des genres que fin technicien.Entouré du bassiste Shahzad Ismaily et du batteur Ches Smith, son trio d’allumés inclassables met littéralement le feu aux poudres. Sur scène, Ceramic Dog est surpuissant, imprévisible et décalé. > Marc Ribot, chant, guitare / Shahzad Ismaily, basse électrique, claviers, percussions / Ches Smith, batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000