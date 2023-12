DAPHNE SALLE PAUL FORT Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

Avec deux albums hommages sortis à 10 ans d’intervalle, Daphné s’impose comme une interprète incontournable de Barbara, nous rappelant que l’art de la reprise consiste bien à re-créer.Un surnom – « la dame en noir » – et sa réputation était faite… Barbara n’aurait été que profonde mélancolie. Il faut dire que les morceaux les plus connus de la chanteuse, à commencer par L’aigle noir, ne disent pas le contraire. Autrice-compositrice solaire (son mini-tube Où est la fantaisie ?), Daphné nous fait redécouvrir l’œuvre de Monique Serf sous un nouveau jour : au grand jour ! De sa voix claire et espiègle, elle se réapproprie avec une même aisance les classiques comme les perles rares de l’artiste. Les mettant même en lumière avec des poèmes signés Emily Dickinson, Mandela ou Frida Kahlo, déclamés dans un concert en forme de spectacle complet.DAPHNE chantETIENNE CHAMPOLLION : piano, guitareAnne MULLER : Création lumière, Daphné et Etienne Champollion :Arrangements musicaux Une production Neomme, avec La Bouche d’Air (Nantes), Les Bains Douches (Lignières) et le soutien du CNM.

Début : 2024-01-25 à 20:30

