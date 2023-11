Naïssam Jalal, Healing Rituals + Julie Campiche Quartet – Saison Pannonica Salle Paul Fort Nantes, 17 janvier 2024, Nantes.

2024-01-17

Horaire : 20:00

Gratuit : non en prévente :Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Petit Chat Fidèle : 13 € / Très Réduit : 7 € L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :- www.pannonica.com- au Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h)- Tél. 02 51 72 10 10 / billetterie@pannonica.com

De la transe subtile, puissante et guérisseuse de la flûtiste Naïssam Jalal aux rythmes envoûtants et avant-gardiste de la harpiste Julie Campiche, découvrez les projets de ces deux compositrices hors-pair. Naïssam Jalal, Healing Rituals : Malgré les colères que le monde actuel agite, Naïssam Jalal maintient le cap de la douceur. Presque chuchotée, la musique se révèle rituel véritable, inspirée de cultures traditionnelles et de leurs usages pour accompagner la vie et guérir les maux. Après la quête de l’invisible, sa reconnection avec l’esprit est à l’origine du quartet « Healing Rituals », réunissant les traditions d’Egypte, du Maroc ou des Amériques, et visant la grâce collective.> Naïssam Jalal, flûte, voix, nay, composition / Clément Petit, violoncelle, voix / Claude Tchamitchian, contrebasse / Zaza Desiderio, batterie Julie Campiche Quartet : Julie Campiche a une patte, un langage musical bien à elle et unique en son genre dont les fils conducteurs sont tissés par les sonorités magiques, inattendues et sensibles de la harpe. Mêlant effets électroniques et espaces acoustiques à des sonorités organiques et des samples, la musique ouvre une parenthèse aérienne. « You matter », son deuxième album, conquiert un nouveau territoire. Avec des titres comme « The Underestimated power », s’attaquant au patriarcat, « Aquarius », du nom du bateau d’SOS Méditérannée, ou encore « Utopia », ce deuxième projet aborde des sujets de société et nous livre un message poétique rempli d’espoir.> Julie Campiche, harpe / Léo Fumagalli, saxophone / Manu Hagmann, contrebasse / Clemens Kuratle, batterie Ouverture des portes à 19h30 – Concert à 20h

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000