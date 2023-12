LE CIRQUE DES MIRAGES SALLE PAUL FORT Nantes, 11 janvier 2024, Nantes.

Insolent, lyrique, fantasmagorique et pour finir drôle dans son jusqu’auboutisme, le Cirque des Mirages fête ses 20 ans de géniale anomalie dans le genre chanson cabaret.Allergique aux numéros de jonglage, d’équilibriste et aux farces clownesques ? N’ayez pas peur (ou plutôt si, ayez peur), ce cirque là est fait pour vous. Car le duo formé par Fred Parker (pianiste passé par la très prestigieuse Berklee College of Music de Boston) et Yanowski (chanteur autodidacte passionné de littérature et de philosophie) n’est pas du genre festif. Tout de noir vêtu, le Cirque des Mirages libère les maux de l’humanité dans son nouveau spectacle. Une Boîte de Pandore d’où émerge une galerie de personnages aussi fascinants qu’inquiétants, accompagnés d’effluves de jazz, tango et valse comme sorties d’un cabaret décadent. Yanowski : Texte, voix, mélodies Fred Parker : Musique, piano Emmanuel Touchard : Mise en scène Fre´de´ric Bre´mond : Création lumière Jean-Christophe Dumoitier : Son

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:30

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes