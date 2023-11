Pour le meilleur… avec Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier Salle Paul Fort Nantes, 31 décembre 2023, Nantes.

2023-12-31 Représentations dimanche 31 décembre 2023 à 19h et à 21h30

Horaire : 19:00

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations dimanche 31 décembre 2023 à 19h et à 21h30

Comédie. Suite au succès de leur premier spectacle, Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier font un retour en force. Après avoir mis en scène leur bonheur à deux, ils ont eu envie de partager leurs emmerdes à quatre. Parce qu’y a pas de raison ! Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de deux enfants en à peine deux ans ? Est ce que la Pat Patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est ce que Baby Shark a dévoré AC/DC ? Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… Mise en scène : Nicolas Nebot

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000