Les Sessions Suspendues 3 – Avant-première Salle Paul Fort Nantes, 11 décembre 2023 19:00, Nantes.

2023-12-11

Horaire : 20:00

Gratuit : oui sur réservation : pannonica.com

Projection en avant-première. Le film « Les Sessions Suspendues » est une fiction musicale réalisée par Tomasz Namerla. Elle met à l’image sept artistes musiciens/musiciennes de la Région, au cœur d’une fiction portée par deux danseuses, Julie Charbonnier et Noémie Ettlin.Au fil de l’histoire de ce couple qui se déchire, nous entrons dans sa vie, pendant que les musiciens et musiciennes surgissent au cœur des séquences du film, prennant part au récit, effaçant les frontières entre la fiction et les sessions musicales pour que l’on se perde dans l’histoire.Le tournage des Sessions Suspendues s’est déroulé en juin 2023 à Laval, avec le soutien précieux du 6PAR4, et en compagnie des musiciens Allebou, Fyrs, Silly Boy Blue, Grand Hôtel, Michelle & Les Garçons, Dynamite Shakers, Peggy Buard & Emilie Chevillard.Le projet est produit par Sourdoreille Production, en coproduction avec Pannonica, Stereolux, le Vip, Quai M, le Chabada, Superforma et le 6PAR4. Ouverture des portes à 19h30 – Projection à 20h

Salle Paul Fort Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000