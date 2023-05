Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule – Saison Bouche d’Air Salle Paul Fort, 4 avril 2023, Nantes.

2023-04-04

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 4 € 9 ans

Émancipation, transgression, place de la femme dans la musique… Ces thématiques ont toujours été au cœur des chansons de Claire Diterzi. Elles ne le sont pas moins quand l’artiste s’adresse à un jeune public. L’opéra, ce n’est pas pour les enfants ? C’est même réservé à certains adultes (ceux qui ont « les codes ») ? Et aucune femme n’en a jamais écrit ?… Claire Diterzi tord le cou à tout un éventail d’idées reçues dans son nouveau spectacle, elle pour qui faire bouger les lignes est comme une seconde nature (la fameuse résidence à la Villa Médicis en 2011 – une première pour une artiste estampillée musiques actuelles !). Interprété par la soprano Anaïs De Faria, « Puisque c’est comme ça je vais faire un opéra toute seule » raconte l’histoire d’une jeune musicienne pas du genre à suivre les injonctions que lui donne sa prof de musique. À 12 ans, elle veut et va écrire son opéra ! Claire Diterzi : texte, mise en scène et musique Anaïs De Faria : artiste Public : à partir de 9 ans

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0251721010 http://www.labouchedair.com