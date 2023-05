La Grande Sophie Salle Paul Fort, 16 mars 2023, Nantes.

2023-03-16

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non de 23 à 28 €

Artiste attachante à la créativité jamais démentie, La Grande Sophie est de retour pour défendre son 9e album. Un rendez-vous immanquable quand sait la grande performeuse qu’elle est sur scène. Une mélodie pop-rock imparable avec des réminiscences de grunge dans les guitares, mais au service de paroles soignées dans la grande tradition de la chanson à texte. Mine de rien, La Grande Sophie inventait un style avec « Du courage », le single qui l’a révélée en 2003. 16 ans plus tard, dans l’album « Cet instant », elle surprenait (mais convainquait) ses fans en délaissant sa bien-aimée six cordes pour les claviers. La revoici aujourd’hui fidèle à elle-même, mélangeant allègrement les genres entre pop, folk et rock dans un 9e opus qui oscille sans cesse entre profondeur et légèreté, porté par une voix mise au premier plan, qui s’assume Grande.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0251721010 http://www.labouchedair.com