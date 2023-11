La Fête de la Bière Salle Paul Éluard La Ciotat, 25 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Samedi 25 novembre, le Comité de Jumelage organise La fête de la Bière à 19h à la Salle Paul Éluard.



Une soirée animée par l’Orchestre Groupe Eloyse avec sa musique bavaroise.



Choucroute ou saucisses frites au menu !.

Salle Paul Éluard

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday 25 November, the Comité de Jumelage is organising a beer festival at 7pm in the Salle Paul Éluard.



The Groupe Eloyse orchestra will be playing Bavarian music.



Sauerkraut or fried sausages on the menu!

El sábado 25 de noviembre, el Comité de Jumelage organiza una fiesta de la cerveza a las 19.00 de la tarde en la sala Paul Éluard.



La orquesta Groupe Eloyse tocará música bávara.



El menú incluye chucrut o salchichas fritas.

Am Samstag, den 25. November, organisiert das Partnerschaftskomitee das Bierfest um 19 Uhr in der Salle Paul Éluard.



Ein Abend, der vom Orchester Groupe Eloyse mit seiner bayerischen Musik gestaltet wird.



Sauerkraut oder Würstchen mit Pommes frites stehen auf dem Menü!

