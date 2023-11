[Salon] Du bien-être et de la santé Salle Paul Eluard Dieppe, 11 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Profitez de ce salon pour découvrir les professionnels du bien-être et de la santé. De nouveaux exposants seront présents sur différentes thématiques notamment de la voyance, de l’hypnose, de la sophrologie, du magnétisme, de l’astrologie, de la communication animale, des produits cosmétiques, des massages ama et encore plein d’autres activités..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. .

Salle Paul Eluard

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Take advantage of this show to discover health and well-being professionals. New exhibitors will be present on a variety of themes, including clairvoyance, hypnosis, sophrology, magnetism, astrology, animal communication, cosmetics, ama massages and many other activities.

Aproveche esta exposición para descubrir a los profesionales del bienestar y la salud. Se presentarán nuevos expositores sobre temas variados, como la clarividencia, la hipnosis, la sofrología, el magnetismo, la astrología, la comunicación con los animales, la cosmética, los masajes ama y muchas otras actividades.

Nutzen Sie diese Messe, um Fachleute aus den Bereichen Wellness und Gesundheit zu entdecken. Neue Aussteller präsentieren sich zu verschiedenen Themen wie Hellsehen, Hypnose, Sophrologie, Magnetismus, Astrologie, Tierkommunikation, Kosmetika, Ama-Massagen und vielen anderen Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche