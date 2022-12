Animation Théâtrale Salle Paul Doumer, Fabrègues (34)

Animation Théâtrale Salle Paul Doumer, Fabrègues (34), 12 février 2023, . Animation Théâtrale Dimanche 12 février 2023, 17h00 Salle Paul Doumer, Fabrègues (34) organisé par D’aicí d’alai Salle Paul Doumer, Fabrègues (34) Rue Paul Doumer Salle Paul Doumer, 34690 Fabrègues, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40154 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Représentation théätrale » La Cosina de Marselha « Spectacle humoristique en francitan ( occitan et français) . Adaptation de textes de Charles Mouly Un pari à tenir pour Jacouti , un service « espécial » demandé par la cousine de Marseille et un 1er prix gagné à un concours .. .l’occasion pour le spectateur de vivre de drôles de péripéties , interprétées par la célèbre troupe CATINOU et JACOUTI venue de Lavaur dans le Tarn . En famille ! source : événement Animation Théâtrale publié sur AgendaTrad

