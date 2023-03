Bal Folk Salle Paul Dardier, Mirepoix (09)

Bal Folk Salle Paul Dardier, Mirepoix (09), 4 juin 2023, . Bal Folk Dimanche 4 juin, 16h00 Salle Paul Dardier, Mirepoix (09) gratuit A 14 h salle Marcel Pagnol (Mirepoix) atelier initiation danses. A 16h sous la halle ( près cathédrale) Bal Folk avec « Evidansa » Patric Font: accordéon diatonique, percussions Sébastien Guyomard : Gutitare basse Jean-Jacques Roudière ; Flûte traversière, sax soprano. Pour la boisson et la restauration de nombreux bistrots sont accessibles sur la place autour de la halle. source : événement Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle Paul Dardier, Mirepoix (09) 2 Allée de Palafrugell Salle Paul Dardier, 09500 Mirepoix, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41735 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Salle Paul Dardier, Mirepoix (09) Adresse 2 Allée de Palafrugell Salle Paul Dardier, 09500 Mirepoix, France Age max 110 Lieu Ville Salle Paul Dardier, Mirepoix (09)

