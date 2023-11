Celtic Legends Salle Paul Bouin Basse-Goulaine Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30

Gratuit : non Plein tarif : 17 € Tarif réduit : 8 € Acheter mes places en ligne Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis son origine, attirant près de 3 millions de spectateurs. Né à Galway, au cœur du Connemara, Celtic Legends récrée sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub irlandais traditionnel. Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 44115 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Paul Bouin Adresse Square de Theley Ville Basse-Goulaine Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Paul Bouin Basse-Goulaine latitude longitude 47.218656212, -1.464695553

