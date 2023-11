Please Stand Up ! avec Antonia De Rendinger, Marie Reno, Farah, Christine Berrou Salle Paul Bouin Basse-Goulaine Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Please Stand Up ! avec Antonia De Rendinger, Marie Reno, Farah, Christine Berrou Salle Paul Bouin Basse-Goulaine, 20 janvier 2024, Basse-Goulaine. 2024-01-20

Horaire : 20:30

Gratuit : non Plein tarif : 17 € Tarif réduit : 8 € Acheter mes places en ligne Please Stand Up !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs à plusieurs voix inédits écrits pour l’occasion. Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… Vous les avez certainement vues ou entendues à la télévision ou à la radio. Les voici en vrai ! Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 44115 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Paul Bouin Adresse Square de Theley Ville Basse-Goulaine Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Paul Bouin Basse-Goulaine latitude longitude 47.218656212, -1.464695553

Salle Paul Bouin Basse-Goulaine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-goulaine/