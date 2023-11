Irrésistible Offenbach Salle Paul Bouin Basse-Goulaine Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Irrésistible Offenbach Salle Paul Bouin Basse-Goulaine, 26 novembre 2023, Basse-Goulaine. 2023-11-26

Horaire : 18:00

Gratuit : non Plein tarif : 17 € Tarif réduit : 8 € Acheter mes places en ligne Comédie. « Irrésistible Offenbach » met en scène le génial compositeur, trésor de notre patrimoine national, dans les dix dernières années de sa vie alors qu’il est devenu incontournable dans ce Paris de la fin du Second Empire. Personnage central de cette comédie jubilatoire, Jacques Offenbach nous apparaît tour à tour excentrique, manipulateur, cœur d’artichaut et traversé par de géniales fulgurances. Autour de lui, une galaxie de personnages hauts en couleurs s’agitent… Salle Paul Bouin Basse-Goulaine 44115

https://www.basse-goulaine.fr/agenda/irresistible-offenbach/ Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Paul Bouin Adresse Square de Theley Ville Basse-Goulaine Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Paul Bouin Basse-Goulaine latitude longitude 47.218656212, -1.464695553

Salle Paul Bouin Basse-Goulaine Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-goulaine/