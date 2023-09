YANG SHENG Salle Patton Saint-James, 26 septembre 2023, Saint-James.

YANG SHENG Mardi 26 septembre, 11h00 Salle Patton Inscription obligatoire – Participation financière de 50 euros pour l’ensemble des séances.

Le service Autonomie et le service Aidant Bus du CLIC du Sud Manche, soutenus par le SAIG (Secteur d’Action Intergénérationnelle de la Baie) et la mairie de Saint-James, proposent aux séniors et aux aidants de venir pratiquer le YANG-SHENG.

La méthode du YANG-SHENG, l’art de « nourrir la vie » cultive le bien-être, vitalise tout notre corps et permet de réduire le stress et l’anxiété. Les exercices proposés basés sur un travail postural, puis des mouvements lents, avant d’évoluer vers une expression libre du mouvement dansé sont simples, accessibles à tous et nécessitent présence et lâcher prise.

Animée par Mathieu LEMOAL, la pratique permet de continuer d’entretenir son corps, son énergie, son esprit … pour bien vieillir, en pleine forme !

Ces séances hebdomadaires auront lieu à la salle Patton, rue Patton, de 11h à 12h à partir du mardi 26 septembre.

L’inscription est obligatoire et une participation financière de 50€ sera demandée lors de la première séance. (Cycle de 30 séances de septembre 2023 à juin 2024).

Pour les aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant les séances en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

Salle Patton 7 Bis Rue Patton 50240 SAINT-JAMES Saint-James 50240 Saint-James Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T11:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

