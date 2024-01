FELIX DHJAN SALLE PASTEUR – LILLE GRAND PALAIS Lille – Euralille, samedi 30 mars 2024.

Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulier.Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal , chroniqueur sur Rire et Chansons avec son personnage « Monsieur Connard », Félix débarque au Point Virgule avec un spectacle authentique, cru et hilarant.« On pourrait vous décrire ce spectacle avec des mots ringards comme décapant ou abracadabrantesque mais ça nous ennuie d’avance alors viens. Ou jette ce flyer sur une vieille dame. Bisous »

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PASTEUR – LILLE GRAND PALAIS 1 BOULEVARD DES CITES UNIES 59777 Lille – Euralille 59