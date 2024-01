Atelier parent-enfant « création et émotions » Salle Pastel Labège, mercredi 7 février 2024.

Atelier parent-enfant « création et émotions » Partager un temps de création avec son enfant dans un cadre respectueux et bienveillant. Utiliser la technique du collage pour renforcer et nourrir la relation, exprimer et accueillir ses émotions. Mercredi 7 février, 15h30 Salle Pastel 25€ l’atelier + 5€ d’adhésion à l’association (valable une année)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Chaque séance d’une heure est composée d’un temps d’accueil (présentation des participants, météo intérieure, courte relaxation), du temps de création (technique du collage), d’un temps d’échange ( à partir du collage créé, chaque participant peut exprimer comment il a vécu l’atelier et quelles émotions il a ressenti et comment il se sent à la fin de l’activité). Les enfants ont la parole avant leur parent. Chaque parent se met en situation d’écoute et peut découvrir comment son enfant ressent les choses.

La technique du collage ne nécessite pas de technique particulière. Elle est donc accessible au plus grand nombre. Elle stimule la créativité et l’expression de soi.

Un thème est proposé à chaque séance : la famille, la maison, la joie, le rêve…

Chaque participant (enfant et parent) crée son propre collage (format A4) avec les images et le matériel fourni.

Chaque parent et chaque enfant est accueilli et accompagné dans la bienveillance et le respect du rythme de chacun.

Les ateliers sont animés par une art thérapeute formée.

L’intervenante peut:

– partager des informations sur ce qu’est une émotion, comment elle fonctionne au niveau physiologique et pourquoi il est important d’exprimer et de ne pas réprimer ses émotions.

– proposer des outils (roue des émotions, cartes des émotions, albums jeunesse…) de régulation des émotions que les parents peuvent utiliser à la maison pour accompagner au mieux leur enfant et ce qu’il peut traverser.

Salle Pastel place Saint-Barthélémy, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie nathalie.bravo@laposte.net 0687093907

