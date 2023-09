Ateliers d’art floral Salle paroissiale Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Ateliers d’art floral Salle paroissiale Vicq-sur-Gartempe, 21 septembre 2023, Vicq-sur-Gartempe. Ateliers d’art floral 21 septembre 2023 – 27 juin 2024, les jeudis Salle paroissiale Sur inscription Art floral et Compagnie vous propose des ateliers d’art floral une fois par mois à la salle paroissiale.

Venez apprendre à réaliser de magnifiques compositions florales autour de thématiques de saison. Le matériel est fournit par l’intervenante. Renseignements et inscriptions auprès de Noella Marronneau: 06.11.50.55.35 Salle paroissiale rue de l’église 86260 vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.11.50.55.35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

