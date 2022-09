Installation Drapeau Blanc 2013 – 2022 Salle paroissiale, paroisse Saint-Paul – Saint-Louis Paris Catégorie d’évènement: Paris

Installation Drapeau Blanc 2013 – 2022 Salle paroissiale, paroisse Saint-Paul – Saint-Louis, 1 octobre 2022, Paris. Installation Drapeau Blanc 2013 – 2022 Samedi 1 octobre, 20h00 Salle paroissiale, paroisse Saint-Paul – Saint-Louis Un drapeau blanc tressé flotte pour la paix et nous incite à réfléchir sur la vanité des hommes. Salle paroissiale, paroisse Saint-Paul – Saint-Louis 5 passage Saint-Paul, 75004 Paris Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Paris Île-de-France L’artiste Georges-Pascal Ricordeau installe à nouveau une parenthèse blanche faite de liens et de réflexions sur la vanité des hommes…

Avec le soutien de la Fondation Loo & Lou pour l’art contemporain et d’Art Culture et Foi.

