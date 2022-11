Journées d’Entraide et d’Amitié Salle paroissiale, paroisse Saint-Germain des Prés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées d’Entraide et d’Amitié Salle paroissiale, paroisse Saint-Germain des Prés, 26 novembre 2022, Paris. Journées d’Entraide et d’Amitié 26 et 27 novembre Salle paroissiale, paroisse Saint-Germain des Prés Samedi 26 et dimanche 27 novembre Salle paroissiale, paroisse Saint-Germain des Prés 5 rue de l’Abbaye, 75006 Paris Paris 6e Arrondissement Paris 75006 Paris Île-de-France Brocante, Vide-dressing, Bijoux,

Livres d’occasion, Jouets, Artisanat,

Spécialités régionales, Confitures,

Salon de thé, Tombola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T10:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

