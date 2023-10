Repas roumain Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT Repas roumain Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat, 12 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne Repas roumain organisé par l’association Saint-Léonard/Balesti..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 16:00:00. .

Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Romanian meal organized by the association Saint-Léonard/Balesti. Comida rumana organizada por la asociación Saint-Léonard/Balesti. Rumänisches Essen, das von der Vereinigung Saint-Léonard/Balesti organisiert wird. Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, SAINT LÉONARD DE NOBLAT Autres Lieu Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Adresse Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Ville Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat latitude longitude 45.8361082;1.49227703

Salle paroissiale 8 rue de Strasbourg Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblat/