Soirée africaine à Châteaudun Salle panoramique – Espace Malraux Châteaudun, 15 juillet 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Rendez-vous à l’Espace Malraux pour un dîner de découverte culinaire : Sénégal, Côté d’Ivoire, Cameroun, Congo, Mali et Guinée.

Vous pourrez y découvrir une exposition d’art contemporain.

La soirée sera animée par DJ Venant..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 02:00:00. 30 EUR.

Salle panoramique – Espace Malraux

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us at Espace Malraux for a culinary discovery dinner featuring Senegal, Côte d’Ivoire, Cameroon, Congo, Mali and Guinea.

You’ll also be able to discover a contemporary art exhibition.

The evening will be hosted by DJ Venant.

Únase a nosotros en el Espace Malraux para una cena de descubrimiento culinario: Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Congo, Malí y Guinea.

También habrá una exposición de arte contemporáneo.

La velada estará amenizada por DJ Venant.

Treffen Sie sich im Espace Malraux zu einem Abendessen mit kulinarischen Entdeckungen: Senegal, Elfenbeinküste, Kamerun, Kongo, Mali und Guinea.

Dort können Sie eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst besichtigen.

Der Abend wird von DJ Venant moderiert.

