Salon d’Automne des Métiers d’Art Salle panoramique Chouilly, 1 décembre 2023, Chouilly.

Chouilly,Marne

38e Salon d’Automne des Métiers d’Art à la salle panoramique du Centre Vinicole Nicolas Feuillatte qui a pour but de promouvoir les artisans et artistes de différents Métiers d’Art et de leur savoir-faire..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

Salle panoramique

Chouilly 51530 Marne Grand Est



38th Salon d’Automne des Métiers d’Art at the panoramic hall of the Centre Vinicole Nicolas Feuillatte to promote craftsmen and artists of various Métiers d’Art and their know-how.

la 38ª edición del Salon d’Automne des Métiers d’Art, en la sala panorámica del Centre Vinicole Nicolas Feuillatte, tiene como objetivo promover a los artesanos y artistas de los distintos Métiers d’Art y su saber hacer.

38. Herbstmesse für Kunsthandwerk im Panoramasaal des Weinbauzentrums Nicolas Feuillatte, die Kunsthandwerker und Künstler verschiedener Kunsthandwerke und ihr Know-how fördern soll.

Mise à jour le 2023-09-18 par ADT de la Marne