Dans le cadre de la Grande Cause Vanvéenne 2022 consacrée à la santé mentale, la médiathèque et le Pôle Social Santé de la Mairie de Vanves ont le plaisir d’accueillir Dominique de Saint-Mars. Salle Panopée 1 avenue Jacques Jezequel, 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans le cadre de la Grande Cause Vanvéenne 2022 consacrée à la santé mentale, la médiathèque et le Pôle Social Santé de la Mairie de Vanves ont le plaisir d’accueillir Dominique de Saint-Mars. Autrice, « maman » de Max et Lili et marraine de l’association l’Oeuvre Falret qui aide les personnes en souffrance psychique, elle interviendra sur la santé mentale des enfants, thématique récurrente de la célèbre collection des Editions Calligram.

