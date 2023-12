La Bette Salle Panopée – Théâtre de Vanves Vanves Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Vanves La Bette Salle Panopée – Théâtre de Vanves Vanves, 15 janvier 2024, Vanves. La Bette 15 – 17 janvier 2024 Salle Panopée – Théâtre de Vanves Invitation pour les professionnels La Bette De Pierre Koestel Librement inspiré de

La Cousine Bette de Balzac

Mise en scène – Jérémy Ridel ​ Dramaturgie – Chloé Lavalette, Pierre Koestel

Scénographie – Cerise Guyon

Création costumes – Gwladys Duthil

Création musicale / son – David Hess

Création lumière – Jerome Baudouin

Production – Camille Fabre

Administration – Habib Khayat Avec – Charlotte Berthemet, Daniel Monino, Simon Rembado, Angèle Peyrade et Laure Prioul. Production – FullFrontalTheatre

Coproduction – Le Hublot – Collectif Spécimens, Théâtre de Vanves – Scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » pour la Danse et les écritures contemporaines à travers les arts. Pierre Koestel est lauréat du prix de littérature dramatique 2023. Salle Panopée – Théâtre de Vanves 11 Avenue Jacques Jezequel, 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jeremy.ridel@fullfrontaltheatre.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T21:30:00+01:00

2024-01-15T20:00:00+01:00 – 2024-01-15T21:30:00+01:00

2024-01-17T20:00:00+01:00 – 2024-01-17T21:30:00+01:00

