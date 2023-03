Soirée Irlandaise St-Patrick avec La Galopine Salle Pallas, Paladru (38)

Soirée Irlandaise St-Patrick avec La Galopine Samedi 18 mars, 20h00 Salle Pallas, Paladru (38) 6€ ou 5€ si réservation en ligne La Galopine animera le samedi 18 mars 2023 une Soirée dansante Irlandaise pour la St Patrick, à Paladru (38), salle PALLAS au bord du lac, à partir de 20h. adresse de la salle Pallas: 443, rue de la Morgerie 38850 Villages du lac de Paladru les danses seront animées buvette – restauration rapide ambiance pub prix entrée : 5€ en réservant en ligne 6€ sur place La soirée est organisée par le Comité des fêtes de Paladru. Ci-dessous le lien vers leur site pour d'autres infos, contacts et pour réserver : https://www.comitedesfetespaladru.sitew.fr/St_Patrick.C.htm Au grand plaisir de vous retrouver, La Galopine source : événement Soirée Irlandaise St-Patrick avec La Galopine publié sur AgendaTrad

