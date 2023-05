Conférence-débat: Bernard Guetta par Comité des Jumelages Angoulême- Villes Etrangères. Salle PACES de l’espace Franquin, 4 mai 2023, Angoulême.

Conférence-débat: Bernard Guetta par Comité des Jumelages Angoulême- Villes Etrangères. Jeudi 4 mai, 14h00 Salle PACES de l’espace Franquin Gratuit sur réservation

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, le Comité des Jumelages d’Angoulême, en partenariat avec Europe Direct des Charentes, accueille le député européen et journaliste Bernard Guetta qui évoquera les 60 ans du Traité de l’Elysée et la naissance de l’Europe politique.

Présentation de son livre « la nation européenne » et dédicaces.

Salle PACES de l'espace Franquin 1 Bd Berthelot,16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

2023-05-04T14:00:00+02:00 – 2023-05-04T16:00:00+02:00

