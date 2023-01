Atelier RH – Fidélisez vos collaborateurs ! Salle Ozégane Plélan-le-Grand Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rencontre Entreprises sur le Pays de Brocéliande Salle Ozégane 5 rue des korrigans 35380 Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne Les communautés de communes de Brocéliande, Montfort et Saint-Méen Montauban vous proposent un temps d’échange :

Atelier RH – Fidélisez vos collaborateurs !

Le jeudi 9 février

8h15 accueil café / Atelier de 8h30 à 10h30

à Plélan-le-Grand – Salle Ozégane

(5 rue des Korrigans)

Sur un marché de l’emploi tendu et dans un contexte de pénurie de compétences, la capacité d’une entreprise à maintenir de façon durable l’engagement de ses salariés, devient un incontournable des stratégies RH et de management. Sans démarche de fidélisation, une entreprise s’expose à de nombreuses problématiques : désengagement, turnover, cohésion d’équipe détériorée…

Cet atelier participatif sur la fidélisation des collaborateurs est animé par Malika El Amri, Conseillère développement RH de la CCI Ille-et-Vilaine et s’adresse aux dirigeants et aux personnes en charge des ressources humaines.

