Le livre des songes – 16/12 Samedi 16 décembre, 10h00 salle Oudart

Un marchand de sable, des songes et une aventure poétique, voilà ce qui attend Milo ! Deviendra-t-il le gardien du livre le plus surprenant de tous les temps : Le livre des Songes ? Pour cela il devra affronter la magnifique fée Sucrinette, faire preuve d’humour face au prince de givre et aider un lutin oublié depuis trop longtemps… S’il y parvient, il aura la chance unique de pouvoir voyager à son tour de page en page, dans les plus beaux songes gardés précieusement depuis des siècles ! Par le Théâtre de la Filoche

Spectacle de marionnettes destiné aux enfants de 3 mois à 6 ans

Gratuit, sur inscription au CCAS : 03 20 79 97 40

salle Oudart rue anatole France hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

