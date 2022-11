Réveillon Trad salle Oscar, Rumilly (74)

organisé par Croc’Danse salle Oscar, Rumilly (74) 4, Route de Bessine salle Oscar, 74150 Rumilly, France [{« link »: « http://www.crocdanse.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39917 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Après 2 ans d’abstinence, nous allons pouvoir de nouveau faire la fête à la fin de l’année. Nous sommes prêts pour vous accueillir à la salle des fêtes de Rumilly pour le traditionnel réveillon folk. Les informations complètes et le bulletin de réservation sont visibles sur notre site www.crocdanse.fr Nous vous attendons nombreux famille et amis du folk. Les musiciens sont les bienvenus pour animer cette joyeuse soirée. De la part de Croc’Danse, La Gigouillette et J’Attends Veille. source : événement Réveillon Trad publié sur AgendaTrad

