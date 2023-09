Qigong Taijiquan Salle Omnisports Roger Fayet Cunlhat Catégories d’Évènement: Cunlhat

Puy-de-Dôme Qigong Taijiquan Salle Omnisports Roger Fayet Cunlhat, 23 septembre 2023, Cunlhat. Qigong Taijiquan 23 septembre 2023 – 14 septembre 2024, les samedis Salle Omnisports Roger Fayet 50€/an assurance comprise Le Qigong fait partie des « outils » utilisés par la médecine traditionnelle chinoise, il est accessible à tous et à tout âge de la vie et ne nécessite pas de condition particulière grâce à sa diversité. Le Taijiquan est un art martial pratiqué avec douceur qui procure bien-être, relaxation, mais aussi renforcement musculaire. Il est considéré comme un « entraînement de santé » Salle Omnisports Roger Fayet Route Du Ruinoux 63590 Cunlhat Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « aself@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0681582621 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:00:00+02:00

2024-09-14T10:00:00+02:00 – 2024-09-14T12:00:00+02:00 Sport Santé aself Détails Catégories d’Évènement: Cunlhat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Salle Omnisports Roger Fayet Adresse Route Du Ruinoux 63590 Cunlhat Ville Cunlhat Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Salle Omnisports Roger Fayet Cunlhat latitude longitude 45.626951;3.561075

Salle Omnisports Roger Fayet Cunlhat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cunlhat/