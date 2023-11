Marché de Noël à Rorthais Salle Omnisports Mauléon, 8 décembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Marché de Noël de l’APEL St Louis, avec des artisans, des créateurs et des producteurs locaux.

Vente de plats et de préfous, commande possible jusqu’au 17/11/23..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

Salle Omnisports

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



APEL St Louis Christmas market, with local craftsmen, designers and producers.

Sale of dishes and prefou, orders possible until 17/11/23.

Mercado de Navidad organizado por APEL St Louis, con artesanos, diseñadores y productores locales.

Venta de platos y prefou, posibilidad de hacer pedidos hasta el 17/11/23.

Weihnachtsmarkt der APEL St Louis mit Kunsthandwerkern, Designern und lokalen Produzenten.

Verkauf von Gerichten und Prefous, Bestellung bis zum 17.11.23 möglich.

