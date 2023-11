Téléthon – Rando des meuniers Salle omnisports Mauléon, 19 novembre 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Rando des Meuniers, au profit du Téléthon.

Parcours VTT, de 15 à 55 km, parcours pédestres de 10 à 22 km et parcours poussette de 3 à 4 km.

Ravitos, lavage vélos, plats chaud à l’arrivée..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Salle omnisports

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rando des Meuniers, benefiting the Telethon.

Mountain bike courses from 15 to 55 km, walking courses from 10 to 22 km and stroller courses from 3 to 4 km.

Ravitos, bike wash and hot dishes on arrival.

Rando des Meuniers, a beneficio del Teletón.

Rutas en bicicleta de montaña de 15 a 55 km, rutas a pie de 10 a 22 km y rutas para cochecitos de 3 a 4 km.

Ravitos, lavado de bicicletas y comida caliente a la llegada.

Rando des Meuniers, zugunsten des Telethon.

Mountainbike-Strecken von 15 bis 55 km, Fußwege von 10 bis 22 km und Kinderwagen-Strecken von 3 bis 4 km.

Ravitos, Fahrradwäsche, warme Gerichte bei der Ankunft.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Bocage Bressuirais