Dîner-spectacle Salle Omnisports Marcillac-la-Croisille, 21 octobre 2023, Marcillac-la-Croisille.

Marcillac-la-Croisille,Corrèze

Revue cabaret music hall. Un spectacle avec dîner !

Menu :

– apéritif,

– Millefeuille de pintade au foie gras et sa mique grillée,

– Roulé de veau sauce aux girolles accompagné de son gratin de pommes de terre et de ses légumes,

– Verrine spéculos, pomme et caramel au beurre salé.

Tarif : 42€/personne; 18€/moins de 12 ans.

À 19h à la salle omnisports de Marcillac-la-Croisille

Réservations : 07 83 45 62 34 (répondeur).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle Omnisports

Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Music hall cabaret revue. A show with dinner!

Menu :

– aperitif,

– Guinea-fowl millefeuille with foie gras and grilled mique,

– Veal roulade with chanterelle mushroom sauce, potato gratin and vegetables,

– Speculos, apple and salted butter caramel verrine.

Price: 42€/person; 18€/under 12s.

7pm, salle omnisports, Marcillac-la-Croisille

Reservations: 07 83 45 62 34 (answering machine)

Revista de cabaret. ¡Un espectáculo con cena!

Menú :

– aperitivo,

– Milhojas de pintada con foie gras y mique a la parrilla,

– Roulade de ternera con salsa de setas rebozuelo, gratinado de patatas y verduras,

– Verrine de espéculos, manzana y caramelo de mantequilla salada.

Precio: 42€/persona; 18€/menores de 12 años.

A las 19.00 h en el polideportivo de Marcillac-la-Croisille

Reservas: 07 83 45 62 34 (contestador automático)

Kabarett-Revue music hall. Eine Show mit Abendessen!

Menü:

– aperitif,

– Perlhuhn-Millefeuille mit Gänseleber und gegrillter Mique,

– Kalbsroulade mit Pfifferlingssauce, begleitet von Kartoffelgratin und Gemüse,

– Verrine Spekulatius, Apfel und Karamell mit gesalzener Butter.

Preis: 42 Euro pro Person; 18 Euro pro Person unter 12 Jahren.

Um 19 Uhr in der Sporthalle von Marcillac-la-Croisille

Reservierungen: 07 83 45 62 34 (Anrufbeantworter)

