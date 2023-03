La chasse aux œufs de Pâques Salle omnisports La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine . Réservée aux enfants habitants ou scolarisés à la Richardais. Un événement pour toute la famille. Maternelles à 11h et primaires à 14h (réservation obligatoire) Des animations seront mises en place : jeux gonflables, initiation pétanque… Restauration possible sur place. +33 2 99 88 50 90 Salle omnisports Rue des Étangs La Richardais

