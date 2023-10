Marché de l’avent Salle Omnisports La Chapelle-Montligeon, 26 novembre 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Marché de l’avent organisé par le Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Artisanat et produits du terroir. Plus de 60 exposants, restauration sur place..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle Omnisports

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Advent market organized by the Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Local crafts and products. Over 60 exhibitors, on-site catering.

Mercado de Adviento organizado por el Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Artesanía y productos locales. Más de 60 expositores, restauración in situ.

Adventsmarkt, organisiert vom Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Kunsthandwerk und Produkte aus der Region. Mehr als 60 Aussteller, Verpflegung vor Ort.

