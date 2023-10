Bourse aux jouets Salle omnisports La Chapelle-Montligeon, 5 novembre 2023, La Chapelle-Montligeon.

La Chapelle-Montligeon,Orne

Bourse aux jouets, et matériel de puériculture, organisée par le Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Vente de gâteaux et de boissons..

2023-11-05 10:00:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Salle omnisports

La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie



Toy and childcare market, organized by the Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Cakes and drinks for sale.

Feria de juguetes y material de puericultura, organizada por el Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Venta de pasteles y bebidas.

Börse für Spielzeug und Babyausstattung, organisiert vom Syndicat d’Initiative von La Chapelle-Montligeon.

Verkauf von Kuchen und Getränken.

