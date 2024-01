Buxia Trail 2024 Salle omnisports La Boissière-de-Montaigu, dimanche 25 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T08:50:00+01:00 – 2024-02-25T13:00:00+01:00

Le dimanche 25 février 2024 aura lieu la 37ème édition des courses pédestres, organisée par l’OGEC, en duo avec l’ ABV section de la Boissière .

Trail Nature

Le Buxia trail se veut respectueux de l’environnement et le format de l’an passé est reconduit avec 3 parcours :

– Pour ceux qui veulent découvrir le trail , un parcours découverte de 9 kms.

– Pour les plus aguerris qui aiment la nature avec un peu de dénivelé, un parcours de 15 kms.

– Enfin pour les sportifs émérites et pour ceux prêts à se lancer de nouveaux défis, un parcours de 23 kms en pleine nature pour découvrir la Boissière et les rives de la Bultière autrement.

Pour les Enfants

Pour les enfants, toujours nombreux, sont organisées des courses à partir de 11h45.

Alors à vos baskets et rendez-vous à la salle de sports pour le départ des courses !

Inscriptions

Informations et inscriptions sur https://coursedesas.wixsite.com

OGEC La Boissière de Montaigu Buxia Trail