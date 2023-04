CHAMPIONNAT DE FRANCE BILLARD CARAMBOLE 3 BANDES MASTERS Salle Omnisports, 12 mai 2023, La baule escoublac.

CHAMPIONNAT DE FRANCE BILLARD CARAMBOLE 3 BANDES MASTERS 12 – 14 mai Salle Omnisports Entrée: 0

Cette compétition verra s’affronter les 16 meilleurs joueurs français actuels et nous mettons dès à présent tout en œuvre pour assurer le meilleur accueil aux amateurs qui nous feront le plaisir de venir assister à ces rencontres spectaculaires de haut niveau. Une restauration rapide sera prévue sur place. Vous pourrez profiter de cette occasion pour prolonger votre séjour et profiter de notre belle cité, sa baie, ses pins et sa gastronomie (fruits de mer, poissons, le célèbre fondant au chocolat…) mais aussi ses thalassos, sa côte sauvage et son bien-être. Nous pouvons vous aider à trouver des lieux de résidence et nous restons à votre disposition pour vous permettre de passer un agréable séjour. Ci-dessous, la liste des établissements partenaires du BCB où – lors de votre réservation – vous préciserez que vous venez de la part du « Billard Club Baulois ». Nous vous attendons pour assurer le succès de cette manifestation dont l’accès est gratuit. Encore un grand merci pour votre soutien et à très bientôt.

Salle Omnisports Place des Salines 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 63 05 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 12 17 97 10 »}, {« type »: « email », « value »: « billardclubbaulois@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.billardclubbaulois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/championnat-de-france-billard-carambole-3-bandes-masters-la-baule-escoublac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T13:00:00+02:00 – 2023-05-12T22:30:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T16:00:00+02:00

