Tournoi Futsal de l’ESBH Salle omnisports Huelgoat Catégories d’Évènement: Finistère

Huelgoat Tournoi Futsal de l’ESBH Salle omnisports Huelgoat, 30 décembre 2023, Huelgoat. Huelgoat Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 17:00:00

fin : 2023-12-30 . Tournoi Futsal ouvert à tous

Le 30 décembre 2023 à partir de 17h, à la salle omnisports de Huelgoat.

Inscription 40 € par équipe.

Entrée gratuite pour les spectateurs.

Plus de 450 € de gains et lots. .

Salle omnisports

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Huelgoat Autres Code postal 29690 Lieu Salle omnisports Adresse Salle omnisports Ville Huelgoat Departement Finistère Lieu Ville Salle omnisports Huelgoat Latitude 48.36362 Longitude -3.74807 latitude longitude 48.36362;-3.74807

Salle omnisports Huelgoat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huelgoat/